Pakistan, Gazze'ye insani yardım göndermeye karar verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonu ve kuşatması nedeniyle yoğun nüfuslu Gazze'de halkın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Filistinlilere destek olmak amacıyla insani yardım gönderme kararı aldı.

İSLAMABAD, 17 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı, kuşatma altındaki Filistinlilere destek olmak üzere Gazze Şeridi'ne insani yardım göndermeye karar verdi.

Bakanlıktan Pazartesi gecesi yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonu ve kuşatması nedeniyle yoğun nüfuslu Gazze'de halkın "acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu" belirtildi.

Açıklamaya göre Pakistan hükümeti, teslimat yöntemlerini belirlemek için Filistin Kızılay Derneği, ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşları, Mısır hükümeti ve yurtdışındaki Pakistan misyonları ile temas halinde çalışıyor.