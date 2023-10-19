Pakistan, Gazze'ye 100 Ton Yardım Gönderdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, mevcut insani durum göz önünde bulundurularak, İslamabad'ın Gazze'deki Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere 100 ton yardım gönderdiğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, mevcut insani durum göz önünde bulundurularak, İslamabad'ın Gazze'deki Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere 100 ton yardım gönderdiğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tıbbi malzeme, çadır ve battaniyeden oluşan 100 tonluk insani yardım taşıyan uçağın İslamabad'dan Mısır'a doğru hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, insani yardımların Mısır üzerinden Gazze'deki Filistin halkına gönderileceği kaydedildi.