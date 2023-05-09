Pakistan eski başbakanı İmran Han tutuklandı

Pakistan yerel basınından Geo TV'nin haberine göre Han, İslamabad'da görülen duruşmaya hakkında açılan yolsuzluk davasının görülmesi için gelmişti. Reuters'a açıklamalarda bulunan tanık, Han'ın mahkeme salonuna girişinden kısa bir süre sonra polis ve askerlerce tutuklanarak gözaltına alındığını aktardı.

Pakistan mahkemesi 15 Mart'ta emniyet güçlerinden Han'ı tutuklama operasyonunu erteleyerek, Han'ın destekçileriyle polis arasında gerçekleşen şiddetli çatışmaların durulmasını sağlamıştı.

Geçen yıl parlamentodaki güven oylamasının sonucunda görevden ayrılmak zorunda kalan Han, 2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapmış ve görevinin son bulmasının ardından hakkında birçok yolsuzluk davası açılmıştı.