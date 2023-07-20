Pakistan Dışişleri Bakanlığı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Saldırısını Kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Dini nefrete yönelik bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü kisvesi altında haklı gösterilemeyeceği vurgulandı. İsveç makamlarına endişeler iletilirken, uluslararası topluma bu tür İslamofobik eylemleri kınamaları çağrısı yapıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dini nefrete yönelik kasıtlı ve kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilmesine izin verilmesinin ifade, düşünce ve protesto özgürlüğü kisvesi altında haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, " İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik İslamofobik saygısızlık güçlü şekilde" kınanırken, dünya genelinde 2 milyarın üzerinde Müslüman'ın duygularını inciten bu tür İslamofobik olayların rahatsız edici tekrarının yasal ve ahlaki olarak menfur olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma bu tür İslamofobik eylemleri tartışmasız şekilde kınama çağrısında bulunulan açıklamada, İslamabad'ın endişelerinin İsveç makamlarına iletildiği kaydedildi.

İsveç'te polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Bağdat'ta Sadr Hareketi yanlıları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.