Pakistan'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti. Bakan Jilani, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemelerden gurur duyduklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Tebrik Etti

Pakistan'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti.

Bakan Jilani, yayınladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a en içten tebriklerini sunduğunu ifade etti.

Geçen yüzyıl boyunca Türkiye'nin kaydettiği ilerlemenin küresel olarak kabul gördüğünü belirten Jilani, Türkiye'nin başarılarından gurur duyduklarını kaydetti.