Pakistan Dışişleri Bakanı, Rusya ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Canlandırılmasını Görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile tahıl koridoru anlaşmasının yeniden canlandırılmasını görüştü. Zerdari, anlaşmanın askıya alınmasının küresel gıda tedarik zinciri ve gelişmekte olan ülkeler için zorluklar yarattığını belirtti ve uygun çözümler bulunması için ortak çabaların önemine vurgu yaptı. Pakistan, anlaşmanın canlandırılması için uluslararası çabalara destek verdiğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile tahıl koridoru anlaşmasının yeniden canlandırılmasını görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alınmasının, küresel gıda tedarik zinciri ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için gıda güvencesiyle ilgili zorluklara dair etkilerini ele aldı.

Zerdari, ekonomik zorluklar yaşayan gelişmekte olan ülkelere fayda sağlayacak şekilde uygun çözümler bulunması için ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

Pakistan'ın tüm tarafların endişelerini ele alarak anlaşmanın canlandırılması için gösterilen uluslararası çabalara desteğini yineleyen Zerdari, tüm tarafların yapıcı diyalog içerisinde ilişki kuracağını umduğunu kaydetti.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.