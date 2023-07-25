Pakistan Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ilişkilerden bölgesel güvenliğe çeşitli konuları telefonda görüştü. Zerdari, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın, ABD ile geçmişe uzanan ortaklığını daha da geliştirmek istediğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ilişkilerden bölgesel güvenliğe çeşitli konuları telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın, ABD ile geçmişe uzanan ortaklığını daha da geliştirmek istediğini vurguladı.

Zerdari, geçen sene iki ülke arasında 6 diyaloğun gerçekleştiğini ve üst düzey ziyaretlerle de ilişkilerin çeşitlendiğini ve sağlamlaştığını belirtti.

Pakistan'ın ekonomik ve ticari ilişkilere öncelik verdiğine, iklim değişikliği ve yeşil enerji konusunda da işbirliğini ilerletmek isteğine dikkati çeken Zerdari, IMF ile stand-by anlaşmasında ABD'nin desteğine teşekkür etti.

Afganistan'da kalıcı barış için işbirliğini sürdürme vurgusu

Zerdari, Pakistan ile ABD arasında bölgede barış, güvenlik ve kalkınmanın teşviki için yapıcı ilişkinin öneminin altını çizdi.

İki bakan, terör tehdidi dahil bölgesel güvenlik konularını görüşürken, Afganistan'da kalıcı barış ve istikrar için yakın işbirliğini sürdürme arzularını yeniden teyit etti.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması çağrısı

Zerdari, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemine, gıda güvencesi ve enflasyonla ilgili endişelere işaret ederek anlaşmanın en kısa sürede hayata geçmesi için ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Blinken ise demokratik ilkelerin ve hukukun üstünlüğüne saygının ABD-Pakistan ilişkisinin merkezinde yer aldığını ve bu değerlerin bu ortaklığı ileri götürmeye devam edeceğini belirtti.

Bu, Zerdari'nin göreve başladığı Nisan 2022'den bu yana iki bakan arasındaki 4'üncü telefon görüşmesi oldu.

İki bakan arasındaki görüşme, Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'in ülkede saldırıların arttığı bir dönemde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile bölgesel güvenlik durumunu ele almasının ardından gerçekleşti.

Orgeneral Munir, Ravalpindi şehrindeki Genelkurmay Başkanlığında CENTCOM Komutanı Kurilla ile dün bir araya gelmişti.