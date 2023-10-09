Pakistan, depremden etkilenen Afganistan'a yardım malzemeleri gönderdi

Pakistan, depremden etkilenen Afganistan'a çeşitli yardım malzemeleri gönderdi.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Afganistan'a sahra hastanesi, 50 çadır, 500 battaniyeden oluşan yardım malzemesi ve sağlık ekibi gönderdiğini belirtti.

Kakar, Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen depremler sebebiyle üzüntüsünü vurgulayarak, İslamabad'ın bu zor zamanda Afganistan ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Başbakan Kakar, yetkililere, depremden etkilenen Afganistan halkına maksimum yardımı gönderme konusunda talimat verdiğini aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Söz konusu depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti.