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Pakistan'dan Hindistan'a Sert Uyarı: Su Kaynakları Savaş Sebebi Sayılacak

Pakistan'dan Hindistan'a Sert Uyarı: Su Kaynakları Savaş Sebebi Sayılacak
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Pakistan, Hindistan'ın İndus Havzası'ndaki su akışını durdurma girişimlerinin savaş nedeni sayılacağını açıkladı. Hükümet, su kaynaklarının yön değiştirilmesi halinde kararlı karşılık verileceğini vurguladı.

PAKİSTAN, Hindistan'ın, İndus Havzası'nda yasal olarak Pakistan'a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönlendirmeye yönelik her türlü girişiminin 'savaş nedeni' sayılacağını açıkladı.

Pakistan Başbakanlık Ofisi, bugün gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısında Pakistan hava sahasının Hindistan'a kapatılmasına karar verildiğini ve İndus Suları Anlaşması'nın askıya alınması kararını reddettiğini bildirdi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada su kaynaklarının yönünün değiştirilmesi gibi eylemlerin 'savaş eylemi' olarak değerlendirileceği vurgulanarak "Pakistan'ın egemenliğine ve halkının güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit, tüm alanlarda kararlı ve karşılıklı tedbirlerle karşılanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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