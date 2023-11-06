Pakistan'dan dönen Afganların sayısı 300 bini aştı

Pakistan yönetiminin düzensiz Afgan göçmenleri geri gönderme kararının ardından ülkelerine dönen Afganların sayısı 300 bini aştı. Afganistan geçici hükümeti ve Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre, dönüşler devam ediyor ve geri dönen Afganlar ücretsiz olarak istedikleri yere kadar ulaştırılıyor.

Pakistan yönetiminin düzensiz Afgan göçmenleri geri gönderme kararının ardından ülkelerine dönen Afganların sayısı 300 bini aştı.

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mücahid, Pakistan yönetiminin kararının ardından iki ülke arasında bulunan Nangerhar vilayetindeki Torkham ile Kandahar vilayetindeki Spin Boldak sınır kapılarından Afganistan'a dönen vatandaşların sayısının 300 bini aştığını kaydetti.

Dönüşlerin devam ettiğini aktaran Mücahid, gelenlerin sağlık kontrollerinden geçirildiğini, kimlik doğrulamasının yapıldığını ve bu süre içerisinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Mücahid, ülkesine dönen Afganların Taliban yönetiminin temin ettiği araçlarla ücretsiz olarak istedikleri yere kadar götürüldüğünü söyledi.

Afganistan geçici hükümetine bağlı Medya ve Enformasyon Merkezine göre ise Pakistan hükümetinin gönüllü geri dönüşler için belirlediği son tarih olan 1 Kasım sonrası 15 bin 270 Afgan ailenin ülkelerine döndüğü belirtildi.

Pakistan'ın verdiği süre sona ermişti

Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti.

Söz konusu kararın ardından Pakistan-Afganistan arasındaki sınır kapılarında Afgan yoğunluğu oluşmuş, Taliban yönetimi düzensiz göçmenlere ek süre tanınmasını talep etmişti.

İslamabad yönetimi 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenleri tespit edilerek sınır dışı etmeye başlamıştı.

Pakistan'da çoğu Afgan olmak üzere 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.