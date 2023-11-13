Pakistan'dan 6.000'den fazla Afgan mülteci ülkelerine geri döndü
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Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı, bir gün içinde 6.000'den fazla Afgan mültecinin Pakistan'dan ülkelerine geri döndüğünü duyurdu. Yıllardır Pakistan'da yaşayan ve toplam 6.001 kişiden oluşan 1.051 aile Torkham ve Spin Boldak sınır kapılarından yurtlarına dönüş yaptı.
KABİL, 13 Kasım (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı, bir gün içinde 6.000'den fazla Afgan mültecinin Pakistan'dan ülkelerine geri döndüğünü duyurdu.
Bakanlıktan Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllardır Pakistan'da yaşayan ve toplam 6.001 kişiden oluşan 1.051 aile Cumartesi günü Torkham ve Spin Boldak sınır kapılarından yurtlarına dönüş yaptı.
İslamabad'ın ülkede kayıtsız yaşayan mültecileri sınır dışı etme kararının ardından, 200.000'i aşkın Afgan mültecinin ülkelerine döndüğü bildirildi.
Pakistan'da 2,5 milyondan fazla Afgan mültecinin yaşadığı belirtiliyor.
Afganistan geçici yönetimi, kış yaklaşırken geri dönenler için geçici barınak gibi gerekli imkanların sağlanacağını açıklamıştı.