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Pakistan'dan 6.000'den fazla Afgan mülteci ülkelerine geri döndü

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı, bir gün içinde 6.000'den fazla Afgan mültecinin Pakistan'dan ülkelerine geri döndüğünü duyurdu. Yıllardır Pakistan'da yaşayan ve toplam 6.001 kişiden oluşan 1.051 aile Torkham ve Spin Boldak sınır kapılarından yurtlarına dönüş yaptı.