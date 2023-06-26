Pakistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli yağışın ardından birkaç eve yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, muson öncesi yağmurların etkili olacağını ve kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü ve şiddetli yağmur beklendiğini söyledi.

İSLAMABAD, 26 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'da kurtarma yetkilileri, Pazar günü ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinin bazı bölgelerine yıldırım düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Devlete ait kurtarma kuruluşu Rescue 1122, Şeyhupura ve Narowal bölgelerinde şiddetli yağışın ardından birkaç eve yıldırım düştüğünü bildirdi.

Yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kurtarma ekipleri eyalet genelinde alarma geçirildi.

İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman Pazar sabahı bir tweet paylaşarak 30 Haziran'a kadar ülke genelinde muson öncesi yağmurların etkili olacağının tahmin edildiğini ve bu süre zarfında Pencap eyaletinin çeşitli şehirlerinde kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü ve şiddetli yağmur beklendiğini söyledi.

Rehman, şiddetli yağışlar nedeniyle kentsel alanlarda su baskınlarına ve dağlık bölgelerde olası sel ve toprak kaymalarına yönelik endişenin hakim olduğunu belirtti.

Rehman, "Tüm ilgili ve yerel kurumlara tetikte olmaları ve turistlere tedbirli olmaları talimatı verildi. İstenmeyen olayların önlenmesi için kuvvetli rüzgar ve yağışlar sırasında tüm vatandaşların dayanıksız altyapılardan, elektrik direklerinden ve nehirlerden uzak durması gerekiyor" dedi.