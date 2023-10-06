Pakistan'da yasa dışı bulunan Afganistan vatandaşları ülkeyi terk ediyor

Pakistan'da yasa dışı bulunan yaklaşık 1000 Afganistan vatandaşı, ülkeyi gönüllü şekilde terk etmeye başladı. Afgan aileler, gözaltı veya başka bir sonuçla karşılaşmadan ülkenin çeşitli şehirlerinden sınır bölgelerine doğru hareket ediyor. Pakistan-Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nda ayrılmak isteyenler için bir alan oluşturuldu ve hükümet yetkilileri çıkış işlemleri için görevlendirildi.

Pakistan'da yasa dışı bulunan yabancıların 1 Kasım'a kadar ülkeyi gönüllü şekilde terk etmelerine yönelik kararın ardından yaklaşık 1000 Afganistan vatandaşının dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, yetkililer, Pakistan'da yasa dışı şekilde bulunan Afgan ailelerin gözaltı veya başka bir sonuçla karşı karşıya kalmadan ülkenin çeşitli şehirlerden sınır bölgelerine doğru hareket ettiğini belirtti.

Yetkililer, bu kapsamda yaklaşık 1000 kişiden oluşan 30 Afgan ailenin ana vatanlarına dönmek için yola çıktığına işaret ederek, Pakistan-Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nda ülkeden ayrılmak isteyenler için bir alanın oluşturulduğunu ve burada hükümet yetkililerinin bu kişilerin çıkış işlemleri için görevlendirildiğini aktardı.

Öte yandan yetkililer, çok sayıda Afganistan vatandaşının, çocukları Pakistan'da eğitim aldığı gerekçesiyle İslamabad yönetiminden 1 Kasım tarihiyle ilgili esneklik talep ettiğini vurguladı.

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verildiğini belirtmiş, bu tarihten sonra bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini söylemişti.