Pakistan'da turistleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması: 8 ölü, 9 yaralı

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde turistleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Kazanın sebepleri arasında kara yolu altyapısının bozukluğu, yetersiz güvenlik önlemleri ve dikkatsiz sürücüler yer alıyor.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde turistleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Gilgit-Baltistan'ın Diamer bölgesinde turistleri taşıyan bir minibüs şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Pakistan'da kara yolu altyapısının bozukluğu, yetersiz güvenlik önlemleri ve dikkatsiz sürücüler trafik kazalarının sık sık yaşanmasına neden oluyor.

Gilgit Baltistan'ın Diamer bölgesinde 16 Temmuz'da bir otobüsün şarampole düşmesi sonucu 6 kişi ölmüştü. Hunza şehrinde de 5 Temmuz'da benzer şekilde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirmişti.