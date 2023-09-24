Pakistan'da tren kazası: En az 20 kişi yaralandı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 20 kişi yaralandı. Mianvali şehrinden Lahor'a giden yolcu treni, yük treni ile çarpıştı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.