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Pakistan'da Tren Kazası: 15 Ölü

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Pakistan'ın Sind eyaletindeki Navabşah kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Pakistan'da Sind eyaletindeki Navabşah kenti yakınlarında tren raydan çıktı. Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Pakistan medyası, trenin Ravalpindi'den Karaçi'ye sefer yaptığını, raydan çıkması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pakistan Devlet Televizyonu, ordunun tren kazasının bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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