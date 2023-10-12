Pakistan'da trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Khairpur bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada bir yolcu minibüsü ile bir otomobil çarpıştı.

İSLAMABAD, 12 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Khairpur bölgesinde Çarşamba akşamı meydana gelen trafik kazasında en az 12 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Bölge Komiser Yardımcısı Ahmed Fawad Shah basına yaptığı açıklamada, Khairpur'un Babarloi çevre yolu yakınlarında bir yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpıştığını, 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Polis ve kurtarma ekipleri hızla bölgeye intikal ederek hayatını kaybedenleri ve yaralıları yakınlardaki bir hastaneye kaldırdı.

Shah, hastaneye kaldırılan yaralılardan 5'inin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve ölü sayısının 12'ye çıktığını sözlerine ekledi.

Yetkili, bazı yaralıların durumunun hala kritik olduğunu ve bu nedenle ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

Yetkiliye göre Sukkur kentinden Khairpur'a doğru giden minibüs, karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.