Pakistan'da Terör Saldırısı: 23 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeyinde bir karakola düzenlenen terör saldırısında 23 asker hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 6 terörist ise öldürüldü.

Pakistan Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR), bu sabah 6 kişilik bir terör grubunun ülkenin kuzeyinde bir karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 23 asker, karakolun çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen 6 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

ISPR'dan yapılan açıklamada, "6 kişilik bir terörist grubu 12 Aralık günü erken saatlerde Daraban bölgesindeki bir karakola saldırmıştır. Karakola girme girişiminin etkili bir şekilde engellenmesi üzerine teröristler patlayıcı yüklü bir aracı karakola sokmak zorunda kalmış, ardından da bombalı intihar saldırısı düzenlemişlerdir. Meydana gelen patlamalar binanın çökmesine ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır; 23 cesur asker hayatını kaybetmiş, 6 teröristin tamamı öldürülmüştür" denildi.