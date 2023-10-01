Pakistan'da terör saldırılarında ölü sayısı 65'e çıktı

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber eyaletlerinde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Saldırılarda bir cami yakınında gerçekleşen intihar saldırısı ve bir camide düzenlenen saldırı sonucunda 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber eyaletlerinde 29 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Belucistan ve Hayber eyaletlerinde aynı gün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesindeki cami yakınında 29 Eylül'de Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 1'i polis 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.