Pakistan'da teleferikte mahsur kalanların kurtarılması operasyonu

Pakistan'ın Battagram şehrinde teleferikte mahsur kalanların kurtarılması için yapılan operasyonda helikopter desteği askıya alındı. Kurtarılan kişi sayısı ise 4'ten 2'ye düşürüldü.

Pakistan'ın Battagram şehrinde 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalanları kurtarmaya yönelik operasyonda havanın kararması nedeniyle helikopter desteği askıya alınırken, kurtarılan kişi sayısı 4'den 2'ye revize edildi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Battagram şehrinde teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik operasyon devam ederken, havanın kararması nedeniyle helikopter desteği askıya alındı. Yetkililer, daha önce 4 olarak açıkladıkları kurtarılan sayısını ise 2 olarak revize etti. Kurtarılanlardan birinin askeri helikopterle, diğerinin ise çelik halat yardımıyla kurtarıldığı aktarıldı.

"Bu yavaş ve riskli bir operasyon"

Yetkililer, kablo uzmanlarının desteği ile mahsur kalanları hat boyunca küçük bir platforma aktarılmasının ve teker teker kurtarmaya çalışacaklarını ifade etti. Bölge sakini Abdul Nasir Khan yaptığı açıklamada, "Bu yavaş ve riskli bir operasyon. Bir kişinin kendisini bir iple bağlaması gerekiyor ve küçük bir telesiyeje binerek onları birer birer kurtaracak" dedi.

Yaşları 10 ile 15 arasında 7 öğrenci ile 1 öğretmen, okula gitmek üzere bindikleri teleferiğin kablosunun kopması sonucu 274 metre yükseklikte mahsur kalmıştı. - İSLAMABAD