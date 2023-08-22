Pakistan'da teleferikte mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Pakistan'ın Battagram şehrinde 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalan 7 öğrenci ile 1 öğretmen 15 saatten fazla süren operasyonun ardından kurtarıldı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Battagram şehrinde 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalan yaşları 10 ile 15 arasında 7 öğrenci ile 1 öğretmen, 15 saatten fazla süren operasyonun ardından kurtarıldı.

Pakistan'ın geçici Başbakanı Anwaarul Hak Kakar yaptığı açıklamada, "Bütün çocuklar başarılı ve güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ordu, kurtarma departmanları, bölge idaresi ve yerel halk tarafından mükemmel bir ekip çalışması" dedi. - İSLAMABAD