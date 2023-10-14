Pakistan'da silahlı saldırı: 6 inşaat işçisi öldü, 2 işçi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 inşaat işçisi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Turbat bölgesinde silahlı kişiler, inşaatta çalışan işçilere gece saatlerinde saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda 6 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

Yetkililer, saldırının neden ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığını açıkladı.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler, onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkedeki yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.???????

Belucistan, 64 milyar dolarlık "Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi"nin kilit güzergahında yer alıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi", Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde bulunuyor.