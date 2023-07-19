Pakistan'da şiddetli yağış sonucu en az 8 kişi öldü

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Rawalpindi şehrinde şiddetli yağışların bir istinat duvarını çökertmesi sonucu en az 8 kişi öldü. Olayda 4 kişi de kayıp.

İSLAMABAD, 19 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Rawalpindi şehrinde şiddetli yağışların bir istinat duvarını çökertmesi sonucu en az 8 kişi öldü. Çarşamba günü meydana gelen olayda 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kurtarma servisi, olayın sabah saatlerinde şehrin Golrah Mor bölgesindeki Peşaver Yolu üzerinde, inşaat halindeki bir alt geçidin yakınındaki istinat duvarının şiddetli yağmurun ardından çökmesi sonucu meydana geldiğini ve işçilerin burada hayatını kaybettiğini söyledi.

İşçilerin çöken duvar boyunca çadırlarda uyuduğu belirtildi.

Bilgiyi alan kurtarma görevlilerinin bölgeye ulaştığını ve enkaz altından 8 ceset çıkardığını belirten kurtarma servisi, kayıp işçiler için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kurtarma servisine göre, işçilerin cansız bedeni yerel bir hastaneye nakledildi.