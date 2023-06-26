Pakistan'da şiddetli yağış: 13 ölü

Pakistan'da Muson mevsimi öncesi etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Punjab eyaletinde şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Eyaletin başkenti Lahor'da kaydedilen rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Yolların sular altında kaldığı, binalarda büyük hasarın yaşandığı kentte 150 elektrik besleme devresinin arızalanması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Pakistan Meteoroloji Dairesi, bugün ülkenin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.