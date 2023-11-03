Pakistan'da saldırı: 14 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Gvadar bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Gvadar bölgesine bağlı Pasni'den Ormara şehrine giden 2 askeri aracın militanlarca pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, militanların saldırısında 14 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinde bugün bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.