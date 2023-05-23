Pakistan'da PTI'dan üst düzey isimler istifa ediyor

Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) üst düzey isimler, 9 Mayıs'ta yaşanan şiddetli protestoları gerekçe göstererek partiden istifa ediyor. Eski Başbakan İmran Han, istifa edenlerin zorla istifa ettirildiğini belirtti. Eski Dışişleri Bakanı ve PTI Başkan Yardımcısı Şah Mahmut Kureyşi, isyan çıkarma ve kundaklama suçlamalarıyla yeniden gözaltına alındı.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderlik ettiği Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) üst düzey isimler, 9 Mayıs'ta yaşanan şiddetli protestoları gerekçe göstererek partiden istifa ediyor.

Geo News televizyonundaki habere göre, PTI'dan eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'taki protestolarda sivil ve ordu mülklerine saldırıları kınayarak PTI'dan istifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını açıkladı.

Eski Pencap Kültür ve Bilgi Bakanı Feyyazul Hasan Çohan da benzer ifadeler kullanarak partiden istifa ettiğini duyurdu.

Son birkaç günde aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu 5 isim söz konusu eylemleri gerekçe göstererek PTI'dan istifa etmişti.

Han'dan "zorla istifa ettirildiler" vurgusu

Eski Başbakan Han ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu kişilerin partiden zorla istifa ettirildiğini belirtti.

Han, partiden baskı altında ayrılan siyasetçilere "iyi dileklerini" ilettiğini kaydetti.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi yeniden gözaltına alındı

Eski Dışişleri Bakanı ve PTI Başkan Yardımcısı Şah Mahmut Kureyşi, Ravalpindi'de tutulduğu Adiala Cezaevinden serbest bırakılmasından dakikalar sonra yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada Kureyşi, hala PTI'nın bir üyesi olduğunu söyledi.

Kureyşi, 9 Mayıs'ta yaşanan şiddetli gösterilerin ardından isyan çıkarma ve kundaklama suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 PTI taraftarı hayatını kaybetmişti. Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti.