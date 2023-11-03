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Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.