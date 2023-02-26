Pakistan'da patlama: 4 ölü, 14 yaralı Dünya Haberleri Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Belucistan eyaletindeki Barkhan kentinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi. Patlayıcının bir motosiklete yüklendiği ifade edildi. Pakistan medyası, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Teröristlerin tamamen ortadan kaldırılması için çabaların hızlandırılması gerekmektedir" dedi. CAMİ SALDIRISINDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Paksitan'ın Peşaver kentinde, 30 Ocak'ta camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Teröristler, alçakça eylemlerle insanlar arasında korku ve panik yaymak istiyor. Terörizm ve aşırılıkçılığa karşı büyük fedakarlıklarımızı geçersiz kılmak istiyor" demişti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Pakistan Dünya Haberler

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