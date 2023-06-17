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Pakistan'da otobüs kazası: 13 ölü

Dünya Haberleri

Pakistan'da frenleri tutmayan otobüsün kaza yapması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.

- Pakistan'da otobüs kazası: 13 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'da frenleri tutmayan otobüsün kaza yapması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Kallar Kahar kasabasının yakınlarındaki bir otoyolda yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Frenleri tutmayan otobüs, bariyerlere çarparak takla attı. Olayda 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinin yakınlarındaki hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken otobüsün Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Lahor kentine gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Dünya

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