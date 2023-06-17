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Pakistan'da Otobüs Kazası: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Otobüs Kazası: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Kallar Kahar kasabasının yakınlarındaki bir otoyolda frenleri tutmayan otobüsün kaza yapması sonucu 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pakistan'da frenleri tutmayan otobüsün kaza yapması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Kallar Kahar kasabasının yakınlarındaki bir otoyolda yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Frenleri tutmayan otobüs, bariyerlere çarparak takla attı. Olayda 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinin yakınlarındaki hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken otobüsün Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Lahor kentine gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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