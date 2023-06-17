Pakistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 24 Yaralı

Pakistan'da İslamabad-Lahor otoyolunda meydana gelen otobüs kazasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Ravalpindi'den Lahor'a giden otobüs, Kallar Nahar yakınlarında fren sistemindeki arıza sebebiyle kaza yaptı. Kaza alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.