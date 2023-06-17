Pakistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 24 Yaralı
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Pakistan'da İslamabad-Lahor otoyolunda meydana gelen otobüs kazasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Ravalpindi'den Lahor'a giden otobüs, Kallar Nahar yakınlarında fren sistemindeki arıza sebebiyle kaza yaptı. Kaza alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.
Pakistan'da İslamabad-Lahor otoyolunda meydana gelen otobüs kazasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Ravalpindi'den Lahor'a giden otobüs, Kallar Nahar yakınlarında fren sistemindeki arıza sebebiyle kaza yaptı.
İslamabad-Lahor otoyolunda meydana gelen kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kaza alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.