Pakistan'da Organ Kaçakçısı Çete Çökertildi

Pakistan'da 328 böbreği yasadışı bir şekilde zengin hastalara satan organ kaçakçısı çete çökertildi.

Pencap Eyaleti Geçici Bakanı Mohsin Naqvi, operasyonla ilgili dün yaptığı açıklamada "Lahor Polisi, aralarında bir doktor ve motosiklet tamircisinin de bulunduğu 8 kişilik bir çetenin hastalardan 300'den fazla yasadışı böbrek alımı gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Çete, böbrekleri aldıktan sonra kurbanları aynı türden başka hastaları bulmak için kullanıyordu. İşledikleri suçun derinliği akıl almaz boyutlardadır" ifadelerini kullandı.

Naqvi, her böbreğin 34 bin dolara (10 milyon Pakistan rupisi) kadar alıcı bulduğunu ve ameliyatların steril olmayan ortamlarda gerçekleştiğini ifade etti. Bu ameliyatlarda 3 kişinin ise yaşamını yitirdiği kaydedildi. Pencap Eyaleti Geçici Bakanı Naqvi, bazı kişilerin ise ameliyat sırasında böbreklerinin alındığından haberi olmadığını vurgulayarak soruşturmanın devam ettiğini ve ölü sayısının yükselebileceğini belirtti.