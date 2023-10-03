Pakistan'da Organ Kaçakçılığı Şebekesine Operasyon: 8 Kişi Yakalandı

Pakistan'da polis, organ nakline ihtiyaç duyan zengin insanlar için yüzlerce hastanın böbreklerini ameliyatla çalan organ kaçakçılığı şebekesinden 8 kişi yakalandı.

Pakistan'da organ nakli bekleyen zenginler için hastaları Keşmir'e götürerek ameliyatla böbreklerini çalan çeteye operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Aralarında sözde çete lideri "Dr. Fawad"ın da bulunduğu 8 üyesi yakalandı. Pencap Eyaleti Başbakanı Muhsin Naqvi, operasyona ilişkin açıklamasında yürütülen soruşturma kapsamında Dr. Fawad'ın 328 ameliyat gerçekleştirdiği ve zengin Pakistanlılara her bir böbreği 34 bin dolara satmakla suçlandığını söyledi. Naqvi, çetenin hastaları hastanelerden alarak Keşmir'e götürdüğü söyledi. Çetenin ameliyatlarını böbrek nakline ilişkin bir yasa olmadığı için Keşmir'de özel olarak gerçekleştirdiğini dile getiren Naqvi, "Elde edilen bilgiye göre şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti" dedi. Naqvi, Fawad'ın daha önce 5 kez gözaltına alındığını ancak her seferinde serbest bırakıldığını ve operasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Pakistan'da yasadışı yapılan organ kaçakçılığı ticaretinde suçlu bulunanlar, 2010 yılında değiştirilen yasalarla 10 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin 400 dolar para cezasına çarptırılıyor. - İSLAMABAD