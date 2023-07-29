Pakistan'da operasyon: 3 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 3 militan etkisiz hale getirildi. Operasyonlar Hayber Pahtunhva'nın Güney Veziristan ve Hayber bölgelerinde gerçekleştirildi. Terör saldırıları ise 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 79 arttı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 3 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Güney Veziristan ve Hayber bölgelerinde militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Her iki bölgede de çıkan çatışmalarda biri sözde keskin nişancı olmak üzere 3 militan etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.