Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar, Ravalpindi'nin Faizabad ilçesinde bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e verdikleri desteği vurgularken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Pakistan'da on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Pakistan'da toplanan on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar, Ravalpindi'nin Faizabad ilçesinde bir araya geldi.

Göstericiler, Faizabad'dan başkent İslamabad'daki diplomatik temsilciliklerin, parlamentonun ve bakanlıkların bulunduğu "kırmızı bölge" girişine kadar yürüdü.

Filistin bayraklarını taşıyan on binlerce kişi, Filistin'e verdikleri desteği vurgularken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüş dolayısıyla İslamabad'da 3 bin polis görevlendirilirken, başkentin çeşitli noktalarına konteynerler yerleştirildi.