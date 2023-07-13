Pakistan'da Muson Yağmurları Sonucu Ölü Sayısı 91'e Yükseldi

Pakistan'da etkili muson yağmurları nedeniyle 25 Haziran-12 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin sayısı 91'e yükseldi. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e, yaralananların sayısının ise 151'e çıktığı açıklandı. Sel felaketi sebebiyle 99 ev zarar gördü ve 11 bin kişi tahliye edildi. Muson yağmurları her yıl Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.