Pakistan'da Muson Yağmurları Sonucu Ölü Sayısı 113'e Yükseldi

Pakistan'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle 25 Haziran'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 113'e yükseldi. Yağışlar sonucu evler yıkıldı, araçlar sele kapıldı ve tarım arazileri zarar gördü. Geçen yıl yaşanan muson yağmurları sonucu ise 1739 kişi hayatını kaybetmişti.