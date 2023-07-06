Pakistan'da Muson Yağmurları Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

Pakistan'da dünden bu yana devam eden muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir evin çatısı çöktü ve 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Lahor genelinde ise şiddetli yağmurların yol açtığı kazalarda 3 kişi öldü. Yetkililer, Jhelum ve Chenbad nehirlerinin taşabileceği konusunda halka uyarıda bulundu. Muson yağmurları her yıl haziran-eylül döneminde Pakistan'da büyük hasara yol açmaktadır.