Pakistan'da Muson Yağmurları Sonucu 14 Bin Kişi Tahliye Edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel sebebiyle son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu. Selin etkilediği Kasur bölgesindeki köylerden 14 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Pakistan Meteoroloji Departmanı, Belucistan ve Sind eyaletlerinde şiddetli yağışların devam edeceğini duyurarak halkı uyardı. Muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda ise 91 kişi hayatını kaybetti.