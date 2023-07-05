Pakistan'da Muson Yağmurları: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde etkili muson yağmurları sebebiyle 10 kişi yaşamını yitirdi. Lahor başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağışlar ve sel felaketi yaşandı.