Pakistan'da minibüs ile kamyon çarpışması: 7 ölü, 15 yaralı
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı.
Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Hyderabad şehrinden Thatta şehrine giden yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Sindh Genel Sekreteri Dr Muhammad Fakhr Alam, kaza hakkında Haydarabad emniyetinden rapor istedi. - KARAÇİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya