Pakistan'da milletvekillerinin siyasetten men süresi 5 yılla sınırlandı

Pakistan Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin siyasetten men sürelerini 5 yılla sınırlayan yasa tasarısı kabul edildi. Tasarıyla siyasetten ömür boyu men edilen eski Başbakan Navaz Şerif'in ve yeni siyasi parti kuran Cihangir Tarin'in bundan faydalanması bekleniyor.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin siyasetten men sürelerini 5 yılla sınırlayan yasa tasarısı kabul edildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, milletvekillerinin siyasetten men sürelerini 5 yılla sınırlayan yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada onaylandı.

Tasarıda ayrıca Seçim Komisyonuna cumhurbaşkanı onayına tabi olmadan seçim programında değişiklik yapma izni veriliyor.

Senato tarafından da 16 Haziran'da kabul edilen tasarı, imzalanması için Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye gönderilecek. Ancak tasarı, hac sebebiyle Suudi Arabistan'da bulunan Arif Alvi'nin yerine vekaleten Senato Başkanı Sadık Sanjrani tarafından imzalanacak.

Tasarının yasalaşmasıyla siyasetten ömür boyu men edilen eski Başbakan Navaz Şerif'in ve 8 Haziran'da "İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP)" adında yeni siyasi parti kuran Cihangir Tarin'in bundan faydalanması bekleniyor.

Şerif, 2019'dan bu yana Londra'da

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif halen Londra'da bulunuyor.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Navaz Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

10 Kasım 2022'de Navaz Şerif'e diplomatik pasaport çıkartılmıştı.

Hükümet yetkilileri, Şerif'in ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.