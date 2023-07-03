Pakistan'da Militanların Saldırısı Sonucu 2 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1'i binbaşı 2 asker hayatını kaybetti. Son 24 saatte militanların saldırılarında ölen güvenlik güçlerinin sayısı 6 oldu.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanların askeri konvoya düzenlediği silahlı saldırıda 1'i binbaşı 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyaletin Hoshab bölgesinde askeri konvoya militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1'i binbaşı 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Militanların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirilen açıklamada, saldırının hangi örgüt tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Son 24 saatte militanların saldırılarında ölen güvenlik güçlerinin sayısı 6 oldu.

Belucistan'ın Şerani bölgesinde dün güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis ve 1 paramiliter güvenlik gücü hayatını kaybetmişti.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın, intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.