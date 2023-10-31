Pakistan'da militanlar polis merkezine saldırdı, 5 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Turbat bölgesindeki Nasirabad Polis Merkezi'ne militanlar saldırı düzenledi. Saldırıda, polis merkezinde konaklayan 4 işçi ve bir polis hayatını kaybetti. Bu saldırı, Turbat'ta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen terör saldırısının ardından alınan güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanların polis merkezine saldırısı sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Turbat bölgesindeki Nasirabad Polis Merkezi'ne militanlar saldırı düzenledi.
Militanların saldırısında, inşaat çalışması için bölgeye gelen ve güvenlik gerekçesiyle polis merkezinde konaklayan 4 işçi ve bir polis yaşamını yitirdi.
Turbat'ta 14 Ekim'de işçilere yönelik terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, işçilerin güvenliği için onlara, polis merkezinde konaklama imkanı sağlama kararı almıştı.