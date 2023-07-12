Pakistan'da Militan Saldırısında 9 Asker ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanların askeri karargaha saldırısında 9 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti, 5 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Zhob bölgesinde askeri karargaha militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 9 askerin ve 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 askerin ağır yaralandığı, 5 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, 2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi.

2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.