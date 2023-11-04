Pakistan'da Mianwali Hava Üssüne Saldırı: 9 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da Mianwali hava üssüne gerçekleştirilen saldırıda 9 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Mianwali hava üssüne sabahın erken saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Üsse giren silahlı saldırganlar çevreye ateş açtı. Saldırganlara karşılık veren askerlerin saldırıyı gerçekleştiren 9 saldırganı etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Pakistan tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde hava üssüne saldırı gerçekleştirildiği ve saldırının başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.

Pakistan'da 2 eyalette bombalı saldırı: 19 ölü

Dün akşam saatlerinde de ülkenin Belucistan eyaletinde bombalı saldırı düzenlenmişti. Gwadar şehrinde 2 ayrı askeri araca düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde de polis minibüsünün yakınına bombalı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralanmıştı. - KARAÇİ