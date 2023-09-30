Pakistan'da Mevlit Kandili kutlamaları sırasında terör saldırısı: 4 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Mevlit Kandili kutlamaları esnasında düzenlenen terör saldırısında, 4 yakınını kaybeden Ayaz Ahmed, yaşananları "Tüm aile için kıyamet günü gibiydi." sözleriyle anlattı.

Belucistan'ın Mastung bölgesindeki bir camiye yönelik bombalı saldırıda kuzeni, kuzeninin 2 oğlu ve yeğenini kaybeden Ayaz Ahmed, AA muhabirine, saldırı haberini alır almaz olay yerine koştuğunu söyledi.

Her yerde alevler olduğunu anlatan Ahmed, bazı kişilerin hayatını kaybettiğini gördüğünü, bazılarının ise yardım çığlıkları attığını kaydetti.

Patlamanın kurbanları arasında aile üyelerini aradığını belirten Ahmet, "Kuzenim, 2 oğlunun ve yeğenimin cesedini yerde yatarken gördüğümde tüm duygularımı yitirdim. Bu anları asla unutmayacağım çünkü birçok insan orada sevdiklerini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ahmet, daha ne için neyi feda edeceklerini bilmediklerini dile getirerek, olay yerine ilişkin, "Tüm aile için kıyamet günü gibiydi." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde dün düzenlenen terör saldırılarında 2'si polis 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Mastung bölgesinde bir cami yakınındaki saldırıda 1'i polis 52 kişi yaşamını yitirirken, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde bir camide düzenlenen intihar saldırısında da 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.