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Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananlara bombalı saldırı: 10 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 10 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.