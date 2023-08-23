Pakistan'da Mahsur Kalan Teleferik Sahibi Gözaltına Alındı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Battagram şehrinde dün 7 öğrenci ve 1 öğretmenin metrelerce yüksekte mahsur kaldığı teleferikte sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Pakistan'da dün 8 kişinin metrelerce yüksekte mahsur kaldığı teleferiğin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Battagram şehrinde dün 7 öğrenci ve 1 öğretmenin 274 metre yükseklikte teleferikte mahsur kalmasının ardından polis teleferiğin sahibini gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, teleferik sahibinin tehlikeye sebebiyet verme ve ihmalin de aralarında bulunduğu çok sayıda suçlamayla gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaşları 10 ile 15 arasında değişen 7 öğrenci ile 1 öğretmen, dün 15 saatten fazla süren operasyonun ardından mahsur kaldıkları teleferikten kurtarılmıştı. - İSLAMABAD