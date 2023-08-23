Pakistan'da Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde halatı kopan teleferikte mahsur kalan 8 kişi, karadan yürütülen 14 saatlik operasyonla dün gece kurtarıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti ve ülkedeki teleferikler için inceleme yapılması gerektiğini belirtti.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde halatı kopan teleferikte mahsur kalan 8 kişi, karadan yürütülen 14 saatlik operasyonla dün gece kurtarıldı.

Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Battagram bölgesinde, aralarında 6 öğrencinin de bulunduğu 8 kişi, halatı kopan teleferikte mahsur kaldı. Pakistan medyası, teleferiğin yaklaşık 500 metre yükseklikte asılı kaldığını duyurmuştu. Pakistan ordusu, bölgeye helikopterlerle giderek kurtarma operasyonunun nasıl yapılacağına ilişkin incelemeler yaptı. Yetkililer, yaklaşık 14 saat süren karadan yürütülen operasyonla mahsur kalan 8 kişi de kurtarıldı.

CUMHRUBAŞKANI ALVİ, TELEFERİKLER İÇİN İNCELEME YAPILMASINI İSTEDİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Alvi, ülkedeki teleferikler için inceleme yapılması gerektiğini belirterek, "Battagram'da teleferikteki tüm çocukların sağ salim kurtarıldığını öğrendiğim için çok mutluyum. Askeri personelimize, yerel kurtarma ekiplerine ve tüm idarecilerimize, bu kritik kurtarma operasyonunda gösterdikleri kararlılık ve cesaret için teşekkür etmeliyim. Ayrıca, gelecekte halkımızın güvenliğini sağlamak için yönetimin bu tür tüm yerel teleferiklerde kapsamlı bir inceleme yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.